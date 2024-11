“Soffrire di adolescenza. Il dolore muto di una generazione”, Loredana Cirillo per l’appuntamento conclusivo de “I Libri, la Città, il Mondo”

L’edizione autunnale della rassegna letteraria I Libri, la Città, il Mondo. Conversazioni d’Autore in Fondazione Carispezia, curata da Benedetta Marietti, si conclude giovedì 21 novembre alle ore 18.00 con il quinto appuntamento in programma che vedrà la psicologa e psicoterapeuta Loredana Cirillo presentare il suo ultimo libro Soffrire di adolescenza. Il dolore muto di una generazione (Raffaello Cortina Editore, 2024) in dialogo con Roberta Della Maggesa, capocronista della redazione spezzina de La Nazione.

“Loredana Cirillo esplora la sofferenza degli adolescenti contemporanei, un dolore profondo che spesso si esprime con comportamenti autolesivi e violenti – si legge nella presentazione dell’incontro -. Nonostante siano più amati e supportati che mai, i giovani si trovano intrappolati in un mare di contraddizioni: più ascoltati ma meno capaci di esprimere sé stessi, con infinite possibilità ma senza speranza. Come possono trovare il loro posto nel mondo? Le pagine del nuovo romanzo di Cirillo raccontano il lavoro con gli adolescenti che vivono in questo contesto e soffrono per l’impossibilità di dare un significato alla propria vita. La chiave sta nella ricerca delle verità più autentiche che vivono dentro di loro”.

