Stagione prosa Civico, abbonamenti in crescita

Oltre 840 gli abbonamenti per la stagione di prosa 2024-25 del Teatro civico della Spezia, numeri dunque in crescita rispetto ai 787 abbonati alla stagione dello scorso anno. Ad aprire la stagione di prosa 24/25 sarà, martedì 19 novembre alle 20.45 – in replica mercoledì 20 allo stesso orario -, sarà Ciarlatani, una commedia scritta e diretta dal drammaturgo spagnolo Pablo Remòn, protagonista Silvio Orlando, affiancato da Francesca Botti, Francesco Brandi e Blu Yoshimi. Mercoledì 20 novembre alle 18 Orlando incontrerà il pubblico al Pin nell’ambito della rassegna Foyer.

“Un Teatro civico che di anno in anno è sempre più apprezzato dal pubblico, come dimostra il trend di crescita degli abbonamenti – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini –. Un successo che è frutto di un cartellone degno dei più grandi teatri nazionali, sotto la direzione artistica di Alessandro Maggi, ma anche degli importanti interventi di restyling dell’edificio”.

