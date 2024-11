Genova. Ancora nessuna traccia di Alessandro Cavanna, 55 anni, l’uomo che domenica è uscito per una passeggiata nei boschi di Tiglieto insieme con i suoi due cani e non ha più fatto ritorno a casa.

Cavanna, di professione macellaio, è originario di Rossiglione, dove è molto noto e dove l’intera comunità è in apprensione. A dare l’allarme è stata la moglie, che non vedendolo rientrare in serata e non riuscendo a contattarlo sul cellulare ha attivato i vigili del fuoco.

