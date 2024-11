Tutela ambiente marino e politiche dell’Ue per la neutralità climatica, se ne parla in Provincia

Una giornata dedicata alle tematiche del mare, della tutela dell’ambiente marino, ma anche delle politiche dell’Unione europea per la neutralità climatica, promuovendo la conservazione efficace di almeno il 30% dei mari italiani entro il 2030: appuntamento mercoledì 20 novembre dalle 10,00 nel salone consiliare della Provincia con “Un Mare di Centri, insieme per il futuro del mare”, organizzata dal Centro Europe Direct della Provincia della Spezia nell’ambito dell’European Marittime Day ed aperta al mondo della scuola, ma anche alla cittadinanza. Scienziati, tecnici e addetti ai lavori, ma anche studenti e amministratori, parleranno del benessere del mare, della necessità sempre più urgente di conservarne la biodiversità marina, mantenere i servizi ecosistemici e promuovere un uso sostenibile delle risorse che proprio il mare ci offre.

Tra i relatori, Mariasole Bianco, scienziata esperta di conservazione dell’ambiente marino e divulgatrice naturalistica, che da tempo collabora come consulente con istituzioni, media, aziende ed associazioni non governative.

Il programma

