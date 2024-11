Vanessa Isoppo al Circolo anziani di Piazza Brin con la sua analisi psico-criminologica del serial killer adolescente Vizzardelli

Domenica 24 novembre 2024 alle ore 18 in via Filippo Corridoni 7 a La Spezia, nel Salone del circolo anziani di Piazza Brin, Beppe Mecconi dialogherà con Vanessa Isoppo sul libro G. W. Vizzardelli – Analisi psico-criminologica di un serial killer adolescente. Tra il 1937 e il 1939 cinque omicidi sconvolgono la tranquillità di una piccola città di provincia. Lo sgomento diventa ancora più grande quando le indagini identificano nel colpevole un ragazzino neanche maggiorenne, poco più che un bambino al momento dei primi due delitti. Quale la dinamica degli omicidi? Soprattutto, che struttura di personalità ha il giovanissimo assassino? Passati più di 80 anni dai fatti, e cento dalla nascita di Vizzardelli, l’autrice Vanessa Isoppo rilegge la perizia e le carte processuali interpretando la vicenda in chiave moderna, con un aggiornamento sia dal punto di vista psico-criminologico che legislativo. In appendice, mai pubblicati prima, i temi, oggetto di perizia, e le lettere scritte dal carcere.

