Varazze, Callandrone e Cerruti: “Debiti fuori bilancio e addizionale Irpef al massimo: cattiva gestione dell’amministrazione Pierfederici”

Varazze. I consiglieri di minoranza di Claudia Callandrone (Gruppo Misto) e Gianantonio Cerruti (Varazze Domani)non ci stanno e si oppongono soprattutto al primo punto dell’ordine del giorno del consiglio comunale di questa sera: una seduta straordinaria.

“In primo luogo è assolutamente da stigmatizzare – dicono i consiglieri di minoranza – il fatto che si debba chiedere il riconoscimento di addirittura 4 debiti fuori bilancio a causa di una evidente cattiva gestione di svariati temi da parte dell’amministrazione comunale. È decisamente discutibile dover pagare cifre molto consistenti, nel caso specifico, per una inadeguata gestione della sosta con parcheggi nel Comune di Varazze. Ma ancor più grave è dover ora pagare oltre 250mila euro per cause perse relative ad eventi lontani nel tempo più di quindici anni riguardo la discarica comunale”.

