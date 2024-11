Anche Azione Liguria aderisce alla manifestazione dei Medici di medicina generale

Genova. Azione Liguria aderisce alla manifestazione-presidio di mercoledì 20 novembre ore 12.30 in piazza De Ferrari indetta dalla FIMMG genovese in difesa del Sistema Sanitario Nazionale.

“A livello regionale la situazione della Sanità è drammatica per carenza non solo di finanziamenti ma soprattutto di personale medico e infermieristico in assenza di una vera proposta di riorganizzazione del sistema con una visione globale delle sue varie articolazioni: territorio, ospedale, università, sociale, ruolo del privato”, dicono da Azione Liguria.

