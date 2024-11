Aurelia bis, consiglieri Pd chiedono convocazione urgente commissione per audire sindacati, Anas e Regione

“Preoccupati per le notizie lette sui giornali, in merito al rallentamento dei lavori del cantiere della Variante Aurelia ed alle problematiche espresse dai lavoratori, abbiamo richiesto la convocazione urgente della commissione consigliare competente, così da audire le associazioni sindacali, Anas e Regione Liguria”. Ne danno informazione in una nota i consiglieri comunali del Partito democratico. “Vogliamo capire le azioni che verranno messe in campo per risolvere le questioni denunciate dalle maestranze e permettere così la ripresa celere delle attività. La Variante Aurelia è un’infrastruttura che già in passato è stata oggetto di blocchi e sospensioni tali da comportare la ridefinizione profonda dei bandi di gara e dei progetti. Non si possono permettere nuovamente ritardi alla realizzazione dell’opera”, concludono i consiglieri Pd del capoluogo Martina Giannetti, Viviana Cattani, Dino Falugiani, Andrea Frau, Andrea Montefiori, Marco Raffaelli e Piera Sommovigo.

Pio segna sempre, ma al Picco l'Ucraina ferma l'Italia Under 21 sul 2-2

