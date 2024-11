Benessere della mente e felicità, incontro aperto con gli specialisti di Asl3

Genova. Mercoledì 20 novembre 2024 dalle 15.30 alle 17.30 al piano terra del Centro Commerciale Fiumara (in via Fiumara 15-16) è in programma “Benessere della mente e ricerca della felicità”, il quarto evento aperto alla cittadinanza nell’ambito del Progetto Agorà dedicato ai corretti stili di vita.

Focus dell’incontro, ad accesso libero e gratuito, prevenzione e cura della salute mentale. Di seguito il dettaglio di temi e interventi: “Avere cura del proprio cervello” con il dott. Fabio Bandini, direttore S.C. Neurologia Asl3; “Promuovere il benessere mentale si può!” con il dott. Paolo Peloso, direttore S.C. Salute Mentale Distretto 9 Asl3.

