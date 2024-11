Bertola: “Il mio agente sta discutendo il rinnovo, sono sicuro arriveremo alla cosa più giusta per tutti”

Il sorriso di chi è consapevole di aver giocato una grande partita ma anche un pizzico di amarezza per una vittoria sfumata nel finale. Nicolò Bertola lotta e vince ogni duello, che sia con la maglia dello Spezia che con quella della Nazionale, di scena al Picco dopo otto anni. “Giocare nello stadio di casa è un’emozione unica, l’affetto del pubblico non è mai mancato. Giocare qui è sempre emozionante, sono molto contento. Peccato per il risultato, ma l’emozione qui è unica”, racconta il difensore, che spera in estate di essere nel gruppo che parteciperà all’Europeo: “Lavoro giorno per giorno e spero di esserci e che il mister mi confermi. Questo spetta a lui, io provo a fare il meglio sul campo e darò il massimo. Il CT Spalletti è venuto nello spogliatoio a salutarci. La Nazionale maggiore è un sogno molto grande da realizzare e spero di aver fatto una buona impressione, ma resto concentrato su quelle che sono le cose più fattibili secondo me”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com