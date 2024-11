Caduta in bicicletta a Nostra signora della Guardia: settantenne accompagnato d’urgenza al San Martino

Caduta accidentale per un uomo di 70 anni oggi pomeriggio a Nostra signora della Guardia a Levanto, poi ricoverato d’urgenza al San Martino di Genova. L’episodio risale alle 16 circa quando per dinamiche in fase di accertamento l’anziano è caduto rimediando traumi al volto e alla testa. Sul posto sono arrivati India 50 con l’infermiere del 118, Delta 3 di Brugnato, sul posto anche un’ambulanza della Croce rossa di Lavagna, che si trovava a passare casualmente in quei pressi, assieme al personale medico ha provveduto a prestare le prime cure al ferito. L’uomo è stato poi accompagnato al punto d’incontro con l’elicottero Drago, assistito dai Vigili del fuoco e del distaccamento dei volontari di Levanto, per poi essere trasferito all’ospedale San Martino di Genova.

