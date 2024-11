Calcio/ Genoa, terremoto in panchina: salta Gilardino, arriva Vieira

A sei giorni dalla ripresa del campionato in casa Genoa arriva la notizia più inaspettata: via Alberto Gilardino e arriva Patrick Vieira, in passato allenatore del Cristal Palace in Premier League. A confermare le indiscrezioni il giornalista Mattia Moretto.

Nella stagione scorsa Vieira viene ufficializzato come nuovo allenatore dello Strasburgo, con cui firma un contratto triennale. Alla prima stagione si piazza 13º in Ligue 1 e arriva ai quarti di Coppa di Francia venendo eliminato dall’Olympique Lione.

» leggi tutto su www.levantenews.it