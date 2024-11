Calcio/ Genoa, Vieira atteso nelle prossime ore. Ufficiale l’esonero di Gilardino

“Il Genoa CFC comunica che Alberto Gilardino è stato sollevato dall’incarico. La società ringrazia mister Gilardino per i traguardi raggiunti insieme nel corso degli anni e gli augura il meglio per la propria carriera”: con queste poche righe il club saluta il tecnico che in rossoblu ha conquistato una promozione e una salvezza.

Nella serata arriva Vieira e domani mattina è attesa la firma sul contratto con allenamento previsto nel pomeriggio. Intanto secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio per il francese sarebbe previsto un biennale con opzione per l’anno successivo.

