Chiavari: le foto (anni ’60/70) di Cesare Ferrari e l’architettura eulitica

Da Renato Lagomarsino, “Lascito Cuneo”

Sabato 23 – ore 16 – alla Società Economica di Chiavari. Da un’intuizione di Cesare Ferrari all’architettura eulitica. Presentazione del quarto e ultimo volume della mini-collana Tigullia intus

con le foto degli anni ’60/70 riprese nel nostro entroterra

Precisiamo subito che per “Architettura eulitica” si intende un tipo di edilizia caratterizzato da particolari elementi non presenti nell’architettura della Romanità e nemmeno nel Romanico dei primi secoli dopo il Mille. La sua presenza trova corrispondenza con i territori longobardi e franchi. Sembra pertanto essere l’espressione di un disegno per così dire politico manifestatosi nell’Alto Medioevo, tra il VII e il IX secolo. A questa collocazione temporale è pervenuto lo studioso Osvaldo Garbarino attraverso una ricerca durata alcuni decenni. Sua è anche la definizione di “Architettura eulitica”, ossia “della bella pietra”, perché le costruzioni presentano ovunque elementi comuni, come portali dall’aspetto monumentale e cantonali realizzati con pietre accuratamente lavorate e sovrapposte.

