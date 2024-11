Famiglia senza riscaldamento da due settimane: gli agenti della polizia locale regalano una stufa elettrica

Genova. Rimasti senza impianto di riscaldamento per due settimane a causa di un guasto, si sono visti recapitare a casa da due agenti della polizia locale una stufa elettrica.

È successo a una famiglia residente in un immobile in via delle Genziane, a Quarto alta, che lo scorso sabato ha deciso di chiedere aiuto proprio alla polizia locale. Una pattuglia è stata quindi inviata sul posto e ha constatato che in quell’appartamento abita anche una persona invalida al 100%, costretta a letto e impossibilita a muoversi.

