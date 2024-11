Festini con escort e cocaina: esclusa la presenza di Alessandro Piana, fu un errore di identificazione

Liguria. La pm Arianna Ciavattini ha chiuso le indagini per il giro di festini a base di cocaina ed escort (e spaccio, anche al di fuori dai festini) che un anno fa aveva portato all’arresto dell’imprenditore e albergatore Christian Rosolani e dell’architetto Alessandro Cristilli. Le serate si sarebbero svolte o nella casa di Cristilli, ad Apparizione o in viale Quartara dove viveva Rosolani. Agli incontri partecipavano professionisti e manager della Genova bene.

Nelle carte dell’inchiesta era comparso quello dell’allora vicepresidente della Regione Liguria e oggi neo assessore Alessandro Piana. Secondo quanto riportato nell’ordinanza dal gip Riccardo Ghio, sulla base di un’intercettazione ambientale di Cristilli e sulla base del riconoscimento di una delle ragazze presenti Jessica Nikolic (anche lei indagata) Piana avrebbe partecipato a una delle cene, precisamente quella del 1 marzo 2022 a casa di Cristilli. Lui – che non è mai stato indagato perché sarebbe comunque stato un semplice fruitore – aveva sempre fermamente negato e, assistito dall’avvocato Maurizio Barabino, era anche stato sentito dai pm. Oggi con la chiusura delle indagini quella vicenda è chiarita in modo definitivo. Il nome di Alessandro Piana è comparso per un errore di identificazione. Lui a quella festa non c’era.

