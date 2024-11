Fumi navi da crociera, Casati: “Nessuno sforamento a luglio e agosto”. Raffaelli: “Fate rispettare l’accordo Blue flag”

Nessuno sforamento dei limiti imposti dalla legge, ma valori che non rientrerebbero nelle direttive europee future e una richiesta di maggiore vigilanza rivolta al Comune della Spezia.

E’ quanto emerso ieri sera nel corso della discussione dell’interpellanza presentata dal consigliere del Partito democratico, Marco Raffaelli, nel corso del botta e risposta con l’assessore comunale all’Ambiente Kristopher Casati.

“Dalla rete di rilevazioni tramite le centraline Arpal che monitorano costantemente i dati sugli inquinanti – ha spiegato l’assessore – abbiamo potuto verificare che il 31 luglio, giorno di attracco della nave Oasis of the seas, dalle 11 alle 16, c’è stato in effetti un innalzamento dei valori rispetto al solito, con la concentrazione di zolfo che ha raggiunto i 172 μg al mc, rilevati in Via San Cipriano. Ma non ci sono stati sforamenti dei limiti di legge, visto che quello orario è di 200 μg e si può superare 18 volte all’anno. Meglio averne meno, senza subbio, ma la concentrazione era entro i limiti. E lo stesso è avvenuto il 25 agosto, quando al Molo Garibaldi era ormeggiata la nave Vista, di Oceania Cruises: dalle 12 alle 13 si è registrato un dato di concentrazione dello zolfo pari 100 μg al mc”.

Solo in parte soddisfatto il consigliere Raffaelli, che ha replicato sottolineando come i valori riportati da Casati non rientrerebbero entro i limiti della futura direttiva europea in materia. “E inoltre – ha aggiunto – già oggi esiste il protocollo Blue flag che impegna le compagnie che hanno aderito a utilizzare per le navi che entrano nel nostro golfo combustibili con una concentrazione di zolfo non superiore allo 0,10 per cento, sistemi scrubber per abbattere le emissione e spinge la Capitaneria di porto a effettuare controlli sulle componenti dei motori, sul cambio del combustibile e sull’utilizzo degli scrubber. Ma se dai fumaioli vediamo uscire un fumo nero, che nulla ha a che fare col vapore acqueo, viene da pensare che non vengano rispettati gli accordi presi nel protocollo. E quindi ritegno che non dovrebbero esserci solo accordi propagandistici da sventolare, ma che dovreste vigilare maggiormente sulla loro applicazione”.

