Gilardino, elegante condottiero rossoblù: questo Genoa può farne a meno?

Elegante, pacato, deciso senza alzare mai i toni. Come recentemente avrebbe potuto fare. I risultati sempre dalla sua parte. In termini di squadra, con la promozione e una salvezza tranquilla, e di valorizzazione dei giocatori. Non verrà ricordato per il gioco elaborato, ma per un tremendismo del suo Grifone che ha trascinato un pubblico che aveva giustamente riposto speranze nel sogno americano poi rivelatosi macaja negli occhi. E anche Gilardino, che forse a primavera avrebbe potuto saltare su qualche panchina più prestigiosa, è stato sedotto e abbandonato. Prima con una squadra smantellata negli elementi migliori, poi allontanato per qualche divergenza con i piani nobili e nordici del club. L’allenatore Gilardino è forse una perdita a cui si può far fronte, ma questo Genoa rattoppato può fare a meno dell’uomo Gilardino?

Tante le sfaccettature del Gilardino genoano, partito come tecnico della Primavera e ritrovatosi in prima squadra senza esperienza alle spalle.

