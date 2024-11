La Golfo dei Poeti torna alla vittoria

Oltre alla Landini Lerici in Serie C pure l’altra squadra facente capo al Progetto Golfo, ovvero la Golfo dei Poeti, in Divisione Regionale 1 ligure maschile, torna al successo al Palabiagini lericino ospitando e battendo per 87-78 il Pegli e agganciandolo in classifica.

Coach Edoardo Soncini ha schierato per l’occasione Di Benedetto C. 5, Pizzanelli 0, Preci 18, Russo 0, Beltrami 14, Giananti L. 7, Di Benedetto M. 9, Gelmuzzi 11, Giananti D. 15, Bombardi 0. Moscatelli 6. Questi poi gli altri risultati in quello che era il sesto turno: Ardita Juventus Ge-Juvenilia Varazze 81-63, Bvc S. Remo-Aurora Chiavari 85-65, Cogoleto-Novi Busalla 75-62, Pgs Auxilium Genova-Next Step Rapallo post. 21/11 e Tigullio Sport Team S. Margherita-Blue Sea Lavagna 54-61.

