Da Gianfabio Valente, in attesa della versione dei gestori

Buongiorno, sono un frequentatore della piscina di Rapallo. Scrivo per segnalare una situazione di estremo disagio che colpisce me e molte altre persone che vogliono fare “nuoto libero”: e cioè praticare un’attività sportiva (ricreativa, per motivi di riabilitazione fisica o semplicemente per rimanere in forma) senza far parte di squadre o corsi di vario genere.

» leggi tutto su www.levantenews.it