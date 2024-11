Mareggiata in arrivo, l’avviso di Arpal: “Previsti 7 metri d’onda, sarà la più intensa del 2024”

Genova. Mareggiate in arrivo. Questo in sintesi il messaggio di Arpal, che in questi minuti ha diramato un avviso meteo per una mareggiata di libeccio in preparazione nel mar Ligure.

“Nei prossimi giorni l’atmosfera si annuncia particolarmente dinamica sul panorama europeo. La formazione di due minimi principali sull’Europa nordorientale a distanza di poco tempo, con associato minimo secondario sul Mar Ligure, determina una configurazione sulla nostra regione che avrà come probabile effetto la più intensa mareggiata del 2024 (fino a questo momento): sarà da libeccio, articolata in due fasi – si legge nella nota stampa di Arpal – La situazione attuale vede le temperature minime più calde dell’atteso, soprattutto in costa, con una ventilazione debole o moderata e qualche rovescio sparso che continuerà nella giornata”.

