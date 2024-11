Dall’ufficio stampa di Asl4

A seguito del trasferimento della Dott.ssa Silvana Timitilli quale medico di Medicina Generale convenzionato per il comune di Neirone, con la presente si comunica che, a far data dal 20/11/2024 e in attesa delle procedure per la copertura della zona carente, gli ex assistiti della Dott.ssa Timitilli saranno presi in carico automaticamente dal Dott. Macchiavello Matteo, Cell 3773835745, negli studi e con gli orari sottoindicati:

