Nuova giunta, opposizione all’attacco sul “Consiglio superiore sanità”: “Un nuovo carrozzone”

Genova. Dopo la presentazione della nuova giunta regionale, non tardano ad arrivare le prime bordate dell’opposizione, che prende di mire le scelte fatte dal nuovo presidente Marco Bucci: “La nuova amministrazione regionale, guidata da Bucci, non rappresenta nulla di nuovo per le cittadine e i cittadini liguri. Non ci sono segni di cambiamento o discontinuità rispetto all’era Toti, ma solo un perpetuarsi delle stesse politiche fallimentari che hanno portato la nostra regione a essere in difficoltà in settori chiave come la sanità, i trasporti e l’ambiente. Trovo poi assurdo che nel 2024 si presenti una giunta regionale che non tiene minimamente conto della parità di genere”.

A dirlo il consigliere Regionale Gianni Pastorino, che aggiunge: “Ora, chi ha dato fiducia a questa amministrazione si ritrova a fare i conti con una politica che non sa andare oltre le logiche di spartizione. Invece di affrontare le vere urgenze della sanità ligure, Bucci si rifugia nell’istituzione di un organismo vuoto come il Consiglio Superiore della Sanità. Un’operazione che, sotto una patina di innovazione, nasconde la mancanza di visione e capacità di risolvere i problemi strutturali di un sistema già frammentato e inefficiente. La Liguria soffre da anni di un modello sanitario disorganizzato, e la nuova giunta non fa altro che peggiorare la situazione. La sanità regionale è già ingessata da una struttura elefantiaca: cinque ASL, quattro aziende ospedaliere e Alisa, un organismo che dovrebbe coordinare il tutto ma che si è rivelato incapace di farlo. A questo quadro già complicato si aggiungono ora l’assessorato con cinque consulenti, uno dei quali avrà il ruolo di portavoce, e il nuovo Consiglio Superiore della Sanità, un ulteriore livello di burocrazia che non affronta i problemi reali”

