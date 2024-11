Pio segna sempre, ma al Picco l’Ucraina ferma l’Italia Under 21 sul 2-2

È un’Italia giovane, fresca e che piace quella che si prende gli applausi degli oltre quattromila presenti all’Alberto Picco per il ritorno, otto anni dopo, degli azzurrini alla Spezia. È un’Italia forte di due spezzini, il difensore Nicolò Bertola e l’attaccante Pio Esposito, che anche con una maglia diversa da quella bianca non perde il vizio e trova ancora una volta il gol in Nazionale. La sfida si chiude sul 2-2, con una buonissima Italia per un’ora di gioco, capace di sbloccare la partita con un bel gol di Fabbian su assist di Palestra e rispondere proprio con Pio al momentaneo pareggio di Kvasnytsya. Poi, nel finale, il pari definitivo degli ucraini, che con Krasnopir sigilla il secondo 2-2 consecutivo per gli azzurrini, dopo quello di qualche giorno fa ad Empoli contro la Francia.

