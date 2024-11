Porto Venere, interrogazione di Negro: “Perché il Comune pagherà lavori che dovrebbero essere a carico di privati?”

“A distanza di oltre 100 giorni, gli eletti della Lista Toti non hanno risposto all’interrogazione sulle commistioni pubblico-private tra i loro sponsor e la loro lista”. Il consigliere comunale di opposizione Paolo Negro riavvolge il nastro e con una interrogazione da discutere in consiglio comunale torna a chiedere contezza di quanto aveva già portato all’attenzione dell’assemblea cittadina nella seduta immediatamente successiva all’esplosione dell’inchiesta sul malaffare a Porto Venere e in Regione e all’arresto dell’ex sindaco Matteo Cozzani.

Negro, in particolare, chiede nuovamente lumi rispetto ai rapporti tra l’assessore Franco Carassale e la società Le Terrazze di Porto Venere, visto che la discussione dell’interpellanza di inizio giugno aveva portato a un aspro scambio di battute che aveva incluso anche la festa di compleanno di Carassale all’interno della struttura di Via Traversa Olivo e che era stato interrotto dal sindaco Francesca Sturlese, in qualità di presidente del consiglio comunale.

Con la nuova interpellanza l’esponente della Lista Civica chiede all’assessore ai Lavori pubblici “per quale motivo le opere di riqualificazione di Via Traversa Olivo, interamente a carico della società Le Terrazze secondo la convenzione in essere, verranno pagate dal Comune di Porto Venere”.