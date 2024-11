Savona, il 3 dicembre l’incontro formativo “Il caregiver: strumenti e interventi nel lavoro di cura domiciliare”

Savona. Codess Sociale e il Comune di Savona promuovono un evento formativo gratuito dedicato al supporto e alle tecniche di assistenza domiciliare per caregiver e operatori del settore. L’incontro, che si terrà il 3 dicembre dalle 15 alle 18 presso la Sala Rossa del Comune di Savona (C.so Italia 19), è un’occasione di approfondimento per chi si occupa della cura di persone fragili, con interventi da parte di esperti e responsabili del servizio di assistenza domiciliare.

L’evento mira a fornire strumenti pratici per migliorare la qualità della cura e l’assistenza a domicilio, toccando aspetti fondamentali come il supporto psicologico per caregiver e pazienti, la movimentazione sicura, la gestione delle lesioni e l’organizzazione di pasti a domicilio per cittadini anziani o in difficoltà.

