Una Tarros finalmente convincente sul parquet di Firenze ora è chiamata a ripetersi a breve giro di posta. Il campionato di serie B Interregionale incoccia il turno infrasettimanale che per i ragazzi di Davide Diacci significa tornare a giocare mercoledì sera, alle 21, al PalaSprint contro il Cecina, sconfitto domenica a domicilio dalla Virtus Siena a cui i bianconeri faranno visita il weekend venturo quando si chiuderà il girone ascendente. Una Tarros che ha trovato nel neo-acquisto Loschi, ancora a corto di preparazione ma dotato di grande esperienza per la categoria, una linfa collettiva che ha permesso di uscire dal momento di difficoltà che aveva caratterizzato lo scorso mese di ottobre. Tarros che sale così a 8 punti mentre l’avversario di mercoledì ne ha messi insieme soltanto 4: l’occasione è quella di ampliare il gap e provare ad entrare in un’altra parte della classifica.

L’articolo Tarros alla riprova, mercoledì al Palasprint arriva il Cecina. C’è voglia di confermarsi proviene da Città della Spezia.

