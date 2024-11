Tir in coda sul raccordo, gli autotrasportatori: “Extracosti per 10 milioni al mese. Serve nuovo modello organizzativo”

Mentre le imprese di autotrasporto che operano col porto spezzino ieri pomeriggio si riunivano con le proprie associazioni di categoria – Anita, Assotir, Fai, Cna Fita, Confartigianato Trasporti e Trasportounito – per confrontarsi sull’avvio della ‘Congestion Fee’ da e per il porto della Spezia, in contemporanea la situazione della bretella autostradale testimoniava l’ennesimo disservizio del terminal: centinaia di camion bloccati in coda in attesa di entrare in uno scalo dove era in attracco una sola nave. Una conferma dell’importanza del tema al centro anche dell’ultimo incontro svoltosi in Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale con la commissaria Federica Montaresi in cui è stata rappresentata, dati alla mano, la situazione realmente complessa del problema delle congestioni camionistiche e la difficoltà organizzativa complicata da arrivi non programmati di navi e picchi di arrivi ai gate portuali.

“A fronte di questa situazione – affermano le associazioni di categoria – risulta oggettiva la gravità degli extra costi che le imprese di autotrasporto stanno sostenendo e, quindi, la necessità di intervenire urgentemente sul modello complessivo portuale, in primis per garantire il flusso regolare dei traffici camionistici e di servizio alla merce”. L’Adsp ha preannunciato che convocherà a breve tutte le categorie per lavorare su questo obiettivo.

I responsabili della Adsp hanno confermato l’urgente necessità di eliminare i blocchi operativi soprattutto dei camion che stanno pagando un prezzo insostenibile a causa dei disservizi. L’autotrasporto rimane il primario operatore del trasporto della merce ed è interesse dell’intera portualità tutelarne capacità economiche e di regolarità di servizio.

