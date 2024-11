Torna il Teatro delle Foglie ai giardini per un mese di spettacoli

Dopo il successo della prima edizione, torna il TRAC Festival, la rassegna dedicata a teatro e circo contemporaneo, promossa dal Comune della Spezia a cura del Teatro Civico, con il supporto di Artificio23, che vedrà protagoniste alcune tra le più prestigiose compagnie circensi e teatrali a livello internazionale. Dal 21 dicembre 2024 al 26 gennaio 2025, oltre 30 giorni di spettacoli innovativi e popolari, workshop aperti al pubblico e ad operatori del settore, in una sala teatrale fuori dall’ordinario: uno chapiteau teatro-tenda immerso nei giardini storici della Spezia.

L’iniziativa è stata presentata in conferenza stampa, presenti il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, la dirigente dei Servizi Culturali Rosanna Ghirri, il direttore artistico del Teatro Civico Alessandro Maggi e Leonardo Pischedda, direttore di Artificio23. “Il Trac Festival – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – è una rassegna pensata per tutte le generazioni, che coniuga teatro, ricerca, arte e spettacolo. Dopo il grande successo dello scorso anno, con un programma di alta qualità e un’ampia partecipazione di pubblico, riproponiamo con entusiasmo questo festival, che durante il periodo natalizio, ha saputo conquistare bambini e famiglie grazie agli spettacoli ospitati nella magica cornice dello chapiteau allestita al Pin. Non mancheranno laboratori e incontri dedicati agli appassionati di circo, teatro e altre discipline, organizzati direttamente con gli artisti degli spettacoli e professionisti di alto livello. Siamo pronti a riaccogliere un festival unico e innovativo, con artisti di fama internazionale, per una città che si conferma sempre più vivace e ricca di opportunità di intrattenimento e approfondimento culturale durante tutto l’anno.”

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com