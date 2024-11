Truffe telefoniche ad Ameglia, Comune e Carabinieri invitano a prestare attenzione

“Il Comando dei Carabinieri di Ameglia ha ricevuto segnalazioni riguardo a nuovi tentativi di truffa nella giornata odierna” a darne notizie è il Comune che tramite i propri canali social sottolinea come “”Alcuni cittadini, in particolare persone anziane, stanno ricevendo telefonate da presunti “carabinieri della stazione locale” che li spaventano dicendo che i figli sono stati coinvolti in incidenti, o addirittura sono responsabili di incidenti, e chiedono di poter passare a casa per risolvere la situazione. Si tratta di una truffa. Non aprite la porta – è il monito dell’Amministrazione – a persone sconosciute e non cedete a richieste di denaro o informazioni personali. Se ricevete una chiamata sospetta, non esitate a contattare subito le forze dell’ordine al numero ufficiale e verificate sempre la veridicità della comunicazione”.

