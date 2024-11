A Savona l’assemblea di Ance: “La rigenerazione urbana è un percorso di rinnovamento culturale, economico e sociale”

Savona. Un successo di partecipazione e contenuti per l’Assemblea Pubblica organizzata da ANCE Savona, tenutasi nella Sala della Sibilla al Complesso Monumentale del Priamar. L’evento, dal titolo “Le Rotte della Rigenerazione Urbana: Città, Territorio, Infrastrutture, Identità”, ha visto rappresentanti delle istituzioni, delle imprese e del mondo accademico confrontarsi su uno dei temi più strategici per il futuro del territorio: la rigenerazione urbana.

“La rigenerazione urbana non è solo una necessità infrastrutturale, ma un percorso di rinnovamento culturale, economico e sociale. Dobbiamo essere in grado di andare oltre il modello espansivo del passato e abbracciare un paradigma che valorizzi la sostenibilità ambientale, l’efficientamento energetico, il trasporto efficiente, l’inclusione sociale”, ha dichiarato Massimo Baccino, presidente di ANCE Savona, aprendo i lavori dell’Assemblea. “Le imprese edili che sapranno adattarsi e innovare in questa direzione saranno quelle in grado di vincere questa sfida. Ma non basta: servono anche un nuovo modello di collaborazione pubblico-privata e una visione integrata che connetta infrastrutture materiali e immateriali, garantendo lo sviluppo di un territorio attrattivo per imprese, lavoratori e giovani talenti”.

