A Roma sabato 16 novembre, presso l’Ergife Palace Hotel, si è svolta l’Assemblea dell’Unpli – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, assemblea elettiva di tutti gli Organi Istituzionali ed in primis del presidente nazionale rieletto Antonino La Spina.

In questo ambito per la terza volta, e quindi per il terzo mandato, è stata riconfermata Graziella Guatelli all’interno dell’Organo di Controllo Nazionale.

