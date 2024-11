Chiusura cioccolateria Buffa, l’assessore Mascia: “Una società è interessata a rilevare l’azienda”

Genova. Questa mattina l’assessore al Lavoro e ai Rapporti sindacali Mario Mascia ha convocato il datore di lavoro e le lavoratrici del negozio e del laboratorio di produzione dell’ex cioccolateria Buffa, annunciando che c’è un’azienda interessata a rilevare l’attività.

All’esito dell’incontro, che ha visto la partecipazione di Anna Banchero per la Cna cui è iscritta la parte datoriale e di Laura Tosetti per la Cgil, l’assessore ha chiesto a entrambe le organizzazioni di riferimento di perfezionare entro oggi il rinnovo dell’accordo per accedere al fondo di solidarietà bilaterale, che risulta essere scaduto a ottobre ma di ancora incerta formalizzazione almeno per parte Cgil.

