In una nota la Confsal Liguria augura “un proficuo lavoro al governatore Bucci e alla sua nuova giunta regionale”. Dichiara Domenico Daniele Geria, segretario regionale della Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori: “Siamo convinti che la collaborazione tra istituzioni e parti sociali sia fondamentale per affrontare temi cruciali come il lavoro, la previdenza, la sanità e lo sviluppo economico. Ci aspettiamo un impegno concreto per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei cittadini liguri”. Conclude il dirigente sindacale: “Auspichiamo che questo mandato sia ricco di risultati e che porti alla realizzazione di progetti ambiziosi per il bene della nostra regione. In questo senso la Confsal è disponibile a supportare concretamente ogni percorso virtuoso per affrontare le sfide del presente e di domani”.

L’articolo Confsal Liguria: “Auspichiamo che questo mandato sia ricco di risultati e che porti alla realizzazione di progetti ambiziosi” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com