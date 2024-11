Fatturato elettronico primi nove mesi 2024, Liguria perde quasi 9 miliardi

Nei primi nove mesi del 2024, il fatturato elettronico di aziende e professionisti è calato dell’1,3 per cento rispetto al medesimo periodo del 2023, passando da 2.430 a 2.398 miliardi; una flessione che, a livello regionale, vede la Liguria, con un calo del 18,5 per cento, far registrare il valore più sostanzioso, seguita a distanza da Lazio (-3,19 per cento) e Piemonte (-2,91 per cento): lo rileva un’analisi del Centro studi di Unimpresa, realizzata sulla base di dati del Dipartimento delle Finanze. Il fatturato complessivo ligure del periodo gennaio-settembre 2024, spiega lo studio, è stato di 39,1 miliardi, 8,9 in meno rispetto a quanto nei primi nove mesi del 2023 avevano fatturato imprese e partite Iva da Ventimiglia a Sarzana. Qua il comunicato integrale di Unimpresa.

