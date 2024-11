“L’Università degli studi di Genova e le sue sedi di Chiavari, Imperia, La Spezia, Pietra Ligure e Savona, beneficeranno di quasi 700.000 euro per la promozione di servizi ed iniziative per gli studenti volte al supporto psicologico, come l’attivazione o il potenziamento di sportelli antiviolenza”. Ne dà notizia l’on. Maria Grazia Frijia, deputata spezzina di Fratelli d’Italia. “Questa iniziativa del Ministero dell’Università e della Ricerca è motivo di grande soddisfazione per la nostra regione e la conferma della posizione del dicastero contro il disagio psicologico dei giovani studenti – prosegue la nota -. Il fondo metterà a disposizione a disposizione delle università e delle Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) strumenti e servizi per affrontare situazioni di disagio in maniera tempestiva e garantire serenità a ragazze e ragazzi nel proprio percorso di studi. L’esecutivo guidato da Giorgia Meloni non intende lasciare indietro nessuno; con lo stanziamento di queste risorse dimostra concretamente quanto il benessere psicologico sia lo strumento chiave per la comprensione, la crescita e il benessere dei nostri giovani nel loro percorso di crescita”.

L’articolo Frijia: “Supporto psicologico studenti, quasi 700mila euro per Università di Genova e sedi Spezia, Chiavari, Imperia, Pietra Ligure e Savona” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com