Giorgi: “La violenza di genere non si combatte con propaganda e stereotipi”

“Le parole pronunciate dal Ministro Valditara e dalla Presidente Meloni sul collegamento tra violenza sulle donne e immigrazione sono un’offesa inaccettabile alla memoria di tutte le vittime di femminicidio. Definire la lotta contro il patriarcato una “ideologia” e attribuire la violenza a fattori legati all’immigrazione non solo distorce la realtà, ma dimostra una mancanza di rispetto verso chi vive questa tragedia sulla propria pelle. La violenza di genere è un fenomeno culturale, strutturale ed endemico. Non conosce nazionalità, classe sociale o colore della pelle: nella maggior parte dei casi è perpetrata da partner, ex partner o familiari delle vittime, persone che hanno un legame diretto e stretto con loro. Collegare questo dramma all’immigrazione è una palese strumentalizzazione, un modo per pregiudizi alimentari e divisioni invece di affrontare le vere radici del problema. È gravissimo che queste affermazioni siano state fatte in contesti di commemorazione, momenti che avrebbero dovuto essere dedicati al ricordo e all’impegno per un cambiamento culturale. Sfruttare tragedie come quella di Giulia Cecchettin per fare propaganda razzista e misogina dimostra un totale disinteresse per le vittime e per le famiglie che continuano a soffrire. Negare l’esistenza di un problema patriarcale significa ignorare le fondamenta stesse della violenza maschile sulle donne. Non è con slogan generici o progetti vaghi come “l’educazione al rispetto” che si può affrontare questa piaga. Serve un’educazione affettiva e sessuale obbligatoria in tutte le scuole, strutturata e mirata, capace di costruire una cultura di uguaglianza e rispetto. Le istituzioni hanno il dovere di sostenere le donne con azioni concrete e di promuovere un cambiamento reale, non alimentare, un clima di paura e discriminazione. Ogni parola fuori luogo, ogni strumentalizzazione di una tragedia, è un passo indietro nella lotta contro la violenza di genere. Basta speculazioni. La memoria di Giulia Cecchettin e di tutte le vittime merita rispetto e impegno, non slogan e propaganda. La violenza si combatte con cultura, educazione e azioni concrete, non con la paura. Federica Giorgi coordinatore provinciale M5S

