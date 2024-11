“Lo sciopero nazionale del personale sanitario arriva in un momento di massima difficoltà anche a livello locale e regionale, proprio nelle ore in cui il neo eletto presidente Bucci, con la nuova giunta, conferma di avere due sole priorità: carrozzoni e propaganda. Il messaggio, così come è accaduto con il governo in sede di finanziaria, è molto chiaro e la ricetta che si ha in mente non contempla quelle che secondo il personale sanitario sono misure necessarie, vitali per il settore e per il pieno godimento del diritto alla salute da parte dei cittadini e delle cittadine”. Lo si legge in una nota diffusa dal Partito democratico della Spezia. “Spacchettamento dell’assessorato alla sanità, nascita del nuovissimo Consiglio superiore della sanità, fino ad arrivare anche alle dichiarazioni che sminuiscono il buco di bilancio sulla sanità o che strizzano l’occhio al privato, tutte cose che aggravano ancora di più la situazione. Non aumenteranno gli investimenti sulla sanità, non aumenteranno le assunzioni, mentre si continuerà a trattare l’ambito sanitario come qualsiasi altro mercato e le prestazioni sanitarie come merce qualsiasi. Manifestiamo tutta la nostra solidarietà a medici, infermieri e personale sanitario, siamo e saremo al loro fianco nella battaglia per una sanità pubblica e universale”.

L’articolo Il Pd spezzino: “Sanità, Bucci ha due sole priorità: carrozzoni e propaganda” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com