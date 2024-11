Incidente stradale in Via Veneto, due donne in ospedale

Due donne rimaste ferite, rallentamenti al traffico e dispiegamento di soccorritori. E’ il bilancio dell’incidente avvenuto oggi pomeriggio, poco prima delle 14, in Via Veneto a pochi metri dall’ospedale. La dinamica è in fase di accertamento e stando a quanto appreso l’auto, a bordo del quale viaggiavano due donne, sarebbe entrato in collisione con un camioncino che le precedeva. L’impatto è stato forte, sul posto sono arrivate la Pubblica assistenza della Spezia, la Croce rossa della Spezia, Delta 1 del 118, i Vigili del fuoco e la Polizia locale. Le due donne sono state accompagnate al Sant’Andrea per accertamenti. Il traffico ha subito rallentamenti per la durata degli interventi di soccorso.

