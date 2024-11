Non risponde alla badante: lei chiama i soccorsi e riesce a farlo portare in ospedale

Lei doveva cominciare a lavorare ma la persona che assisteva, un uomo residente in centro a Sarzana, non rispondeva alle chiamate per farla entrare. All’ennesima telefonata andata a vuoto la donna, che lavora come badante, ha chiamato preoccupatissima i soccorsi: sul posto sono arrivati la Pubblica assistenza di Sarzana, Delta 2 del 118 e i Vigili del fuoco. Una volta aperta la porta di casa, l’uomo versava in condizioni serissime. Personale medico e soccorritori lo hanno stabilizzato e trasportato d’urgenza al Sant’Andrea della Spezia dove è arrivato d’urgenza.

