Omicidio Nada Cella, Annalucia Cecere sarà processata per il delitto

Genova. La Corte d’appello di Genova ha deciso: Anna Lucia Cecere deve essere processata per l’omicidio di Nada Cella, la giovane segretaria uccisa il 7 maggio 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco. Il decreto che dispone il giudizio è stato pronunciato dal presidente della terza sezione del tribunale Vincenzo Papillo, dopo circa due ore di camera di consiglio. A processo anche Marco Soracco e l’anziana madre, imputati di favoreggiamento e false dichiarazioni al pm.

Nella lunga udienza durata fino alle 17 del pomeriggio a sostenere le tesi della procura c’era il procuratore generale Mario Pinelli. In aula non era presente la mamma di Nada Cella, Silvana Smaniotto, né gli imputati. Dopo il pg hanno parlato i difensori di parte civile Laura Razetto e Sabrina Franzone, poi gli avvocati degli imputati Andrea Vernazza per Soracco e la madre, Gabriella Martini e Giovanni Roffo.

