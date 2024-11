Pallanuoto F/ A1, Rapallo risorge contro l’Ekipe Orizzonte

Dall’ufficio stampa del Rapallo Pallanuoto

Il calendario del Campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile ha riservato al Rapallo Pallanuoto un trittico di sfide dall’alto coefficiente di difficoltà, mettendo sul cammino della squadra guidata da Coach Antonucci tre formazioni di vertice. Le atlete rapallesi hanno affrontato nell’ordine: la Pallanuoto Trieste, che ha vinto di misura alla comunale di Rapallo per 12 a 13, la SIS Roma, in trasferta, 12 a 10 il finale per le capitoline ed in fine la sfida casalinga con l’Ekipe Orizzonte Catania, capolista ed imbattuta da inizio stagione con undici match disputati ed altrettante vittorie tra Champions League, Coppa Italia e Campionato. La formazione ligure si riscatta alla grande e lo fa proprio contro la corazzata di Coach Martina Miceli imponendosi per 11 a 9 al “poggiolino”. Prova sontuosa del RPN che mette in scena una prestazione maiuscola figlia del collettivo, con le veterane ad indicare la strada, e tutte le

componenti pronte a sacrificarsi ed aiutarsi vicendevolmente per il raggiungimento dell’obiettivo comune, una prova di grande temperamento oltre che di ottimi valori tecnici.

