Porto, nel 2023 Terminal del Golfo al secondo posto in Italia per crescita percentuale con un più 13,9

Con una crescita del 13,9 per cento il Terminal del Golfo si è piazzato al secondo posto nazionale tra i terminal che hanno registrato la maggiore crescita nel 2023 rispetto al 2022. Dato di segno opposto per La Spezia Container Terminal, che ha chiuso lo scorso anno con una perdita dell’11,8 per cento.

Il Centro Studi Fedespedi ha appena diffuso l’8° edizione della sua analisi economico finanziaria sui terminal container, le strutture in cui vengono gestiti e movimentati i container marittimi. L’indagine prende in esame le performance economico-finanziarie delle società di gestione dei principali terminal italiani, settore che ha un ruolo sempre più cruciale nel sistema portuale italiano e internazionale, oggetto di grande interesse da parte delle compagnie marittime. L’analisi di quest’anno fotografa l’andamento di 18* terminal italiani nell’anno 2023. Non è presente Medcenter S.p.A. (Gioia Tauro) in quanto, alla data di pubblicazione del presente report, il bilancio 2023 non è ancora disponibile.

