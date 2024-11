Dal Comune di Recco

Ai sensi dell’art. 14, c. 3 dello Statuto Comunale e dell’art. 6, c. 2, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, è convocato in adunanza ordinaria il Consiglio Comunale, che si terrà PRESSO LA SALA CONSILIARE IL GIORNO GIOVEDI’ 28 NOVEMBRE, alle ore 16.00, con il seguente ordine del giorno:

