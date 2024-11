Regione Liguria, per l’assessore Scajola tante le deleghe confermate ma anche una new entry: “Quella ai trasporti è delicata”

Savona. Nella giornata di lunedì 18 novembre il presidente di Regione Liguria ha sciolto ogni riserva sui nomi che formeranno la nuova giunta e che guideranno la Regione per i prossimi 5 anni.

Tra le conferme c’è Marco Scajola (alla sua quarta legislatura consecutiva e terza da assessore) ormai punto di riferimento per l’assessorato all’urbanistica e alla rigenerazione urbana. Ma per l’imperiese tra le tante conferme ci sono anche novità, come la delega ai trasporti: “Di nuovo tante deleghe importanti, molte di queste sono la conferma del lavoro fatto negli ultimi anni, quindi sono contento ed orgoglioso. Ringrazio il presidente Bucci perché vuol dire che ha apprezzato il nostro lavoro”.

