Sabato pomeriggio in centro città va in scena l’evento “Momenti d’oro”

Sabato 23 novembre, il centro storico della città della Spezia sarà teatro di “Momenti d’oro“, un evento unico e affascinante, una performance che coinvolgerà la cittadinanza con spettacolari costumi dorati, creando un’atmosfera magica e suggestiva. L’appuntamento è fissato per le 17.30, quando il cuore della città si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto. Un omaggio alla bellezza e alla purezza, ma anche un invito a vivere un’esperienza unica, capace di coinvolgere tutti i partecipanti.

Questo spettacolo fa parate della rassegna “La Spezia in festa”, organizzato dall’agenzia Ema70 eventi, con il patrocinio del Comune della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com