Savona. Sabato 16 novembre i volontari di Plastic Free Onlus OdV si sono riuniti in via Cimarosa a Savona indossando la maglietta di “Plastic Free” per dare “un messaggio di cultura e di attenzione verso l’ambiente attraverso un’attività di clean up”.

In due ore sono stati raccolti circa 50 chili di vetro, 60 di plastica e 50 di indifferenziata oltre a svariati rifiuti ingombranti.

