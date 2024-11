Savona, installazione di un defibrillatore in memoria di Sandro e Lilli Varaldo

Savona. In memoria dei coniugi Varaldo, su proposta della famiglia, la Confraternita donerà alla Città un apparecchio defibrillatore, da installare in una zona dove attualmente scarseggia questo importantissimo strumento di soccorso. D’intesa con la P.A. Croce Bianca di Savona e sentito il 118 Savona Soccorso, s’è deciso di installare l’apparecchio in corso Tardy e Benech, vicino alla farmacia.

Il 28 aprile 2023 venne a mancare Sandro Varaldo, Priore della Confraternita del Cristo Risorto, per decenni anima della stessa e colonna dell’organizzazione della Processione del Venerdì Santo, vecchio savonese attaccatissimo alle tradizioni cittadine. Sei mesi dopo lo seguì la sua Lilli, la moglie Lilliana. Insieme formavano una coppia meravigliosa che tanto ha dato alla città Savona non solo attraverso la Confraternita, ma anche aderendo ad altre iniziative di carattere sociale.

