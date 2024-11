Un 2025 con i quattro zampe del canile municipale, torna il calendario dell’Impronta

Torna puntualissimo il calendario dell’Impronta, i cui proventi aiuteranno l’associazione a realizzare progetti per migliorare sempre più il benessere degli ospiti del Canile e gattile municipale della Spezia. E sono naturalmente i quattro zampe di San Venerio i grandi protagonisti dei dodici mesi. Il calendario 2025 dell’Impronta vi aspetta ai banchetti dell’associazione, al canile (Via del Monte) e presso:

Nuova Edicola Piazza Beverini Piazza Giulio Beverini, 14

Softmania New via Cacace, 3 (affianco ad Asl Via XXIV Maggio)

Ottica Meriggioli Via Vittorio Veneto, 71, (Piazza Europa)

Centro Ottico Giacomelli Via S. Cipriano, 19/ 21

La Pianta 310 foodball club Via della Pianta 310

Miao Bau Galilei, Via Galilei 24

Pet Hit Piazza Enzo Fregosi, 6s

Tabacchino-edicola Salis Daniela Via Sarzana, 926 (Termo)

Chef a 4 zampe Via Lunigiana, 603

Per qualsiasi informazione aggiuntiva su come poter acquistare il calendario, chiamate Pierandrea al 320 6883661

