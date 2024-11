Una ‘staffetta’ letteraria dedicata a giallo e noir, apre Zannoni con “Nessuno escluso”

Il Lions Club “Tivegna Valle della Luna”, in collaborazione con l’associazione culturale “Le Spugne”, il Lions Club “Vara Sud” e il Kiwanis Club “Lunigiana Storica”, presenta “Staffetta in Giallo”, iniziativa, patrocinata dal Comune della Spezia, che vedrà quattro scrittori di gialli presentare i loro più recenti lavori.

Il primo appuntamento è fissato per il 22 novembre, alle ore 18:00, all’Urban Center di Via Carpenino alla Spezia. Protagonista Alessandro Zannoni, che presenterà Nessuno Escluso, edito da Tempesta. L’autore dialogherà con Susanna Raule, offrendo spunti sul proprio percorso artistico e sulla trilogia nera di Nick Corey, che si conclude proprio con quest’ultima pubblicazione.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com